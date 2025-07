Page creu que cedir la gestió dels impostos a la Generalitat és "l'atemptat més gran a la igualtat d'oportunitats"

TOLEDO, (EUROPA PRESS)

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha alertat aquest dijous que cedir a la Generalitat la gestió dels impostos suposa "l'atemptat més gran a la igualtat d'oportunitats" que contempla la Constitució.

D'aquesta manera s'ha pronunciat durant la seva intervenció en l'acte de commemoració del 50è aniversari de Valquer Laboratorios, després de saber-se que el govern de Pedro Sánchez ha pactat que la Generalitat recapti tots els impostos de manera gradual, mesura inclosa en el finançament singular que les dues administracions van tancar.

"És la decisió més greu, més negativa i l'atemptat més gran a la igualtat d'oportunitats entre espanyols i espanyoles. Que ho faci gent que es diu progressista, i fins i tot que es diu d'esquerres, és literalment dramàtic", ha criticat.

"Tant de bo m'equivoqui, però si això passa per mi probablement serà el més trist que he vist en democràcia", ha lamentat, després d'afirmar que no es quedarà "de braços plegats. Ni jo, i espero que moltíssima més gent, que creu en la igualtat", ha afirmat.