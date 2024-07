Page, convençut que PSOE no avalarà la proposta a ERC: "No em vincula, no es tirarà endavant"

Defensa la investidura d'Illa sense que el cost l'"hagin de pagar la resta de territoris d'Espanya"



TOLEDO, 31 jul. (EUROPA PRESS) -

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, s'ha mostrat convençut que el PSOE no avalarà la proposta perquè ERC recolzi la investidura de Salvador Illa com a president català a canvi de gestionar el cent per cent dels tributs en aquesta Comunitat Autònoma: "No em vincula, no es tirarà endavant. Fins aquí", ha dit.

En una declaració institucional, ha dit que el document, que només es coneix pel que ha dit ERC i no el mateix PSOE segons el seu argument, no el vincula i no el representa. "No pot prosperar en el Congrés. No li puc donar suport i confio que el meu partit no ho toleri".

Ha assegurat parlar des d'una perspectiva "molt personal", i ha començat assegurant ser "una persona agraïda a la universalització" dels "salts sense parangó" de les últimes dècades.

És des d'aquest agraïment des del qual sempre ha defensat "oferir als espanyols una bella flor, i no només les espines".

"Fixaré posició personal, política i institucional sobre les declaracions que vaig escoltar d'ERC. No puc fixar posició sobre cap document del PSOE, perquè no ho conec. Veig només esborranys, i he vist un comunicat molt genèric que, sincerament, es pot emportar el vent amb qualsevol canvi d'opinió demà passat", ha dit.

Així, emfatitzant que la seva posició fixada aquest dimecres va sobre el que ha proposat ERC, ha dit que confia que el desig independentista de gestionar la caixa dels impostos des de Catalunya "no pugui prosperar".

Una "esquerra" que no representen als partits d'esquerra, perquè, en les seves paraules, el que busquen és la independència.

"Crec que el millor que li pot passar a Catalunya és que Salvador Illa sigui president. No només es mereix tots els respectes i es mereix guanyar com ha guanyat. Això hauria de donar-li pas a poder governar i estic convençut que Illa, amb temps i tranquil·litat, desmuntaria els muntatges de l'independentisme", ha asseverat.

Ha demanat un "esforç entre tots" perquè "el millor per a Catalunya no acabi sent el pitjor per a la resta de territoris d'Espanya".

Ha demanat fer possible la investidura de Salvador Illa "sense que el cost, el sacrifici i la resignació l'hagin de pagar la resta de territoris d'Espanya, i particularment el PSOE en tots els territoris d'Espanya, a qui no es podrà obligar a defensar al carrer l'indefensable".

Amb tot, aposta per un Salvador Illa que sigui el "president de la normalització a Catalunya", que ho serà "per a Espanya".

ES DEFENSA DELS ATACS

Ha suggerit que ara ell mateix rebrà crítiques de "fatxa" o "de dretes", si bé s'ha erigit com a un lluitador contra la dreta. Sense voler "donar lliçons a ningú", ha respost a la portaveu del Govern, Pilar Alegria: "M'acusen de ser el de sempre, i no demano perdó. No estic canviant permanentment d'opinió. Si pensen que m'ofenen, s'estan equivocant", ha dit sense citar la també ministra.

També ha vaticinat com algú dirà que primer han de votar els militants d'ERC abans que vingui "la lletra petita" de l'acord, alguna cosa que a ell, no el vincula. "En les idees que defensem no es planteja ni tan sols aquesta operació d'atac contra la igualtat".

Després de reconèixer que l'independentisme vol trencar Espanya, defensa que el socialisme es va fundar "per posar fi a la desigualtat"; per la qual cosa no té sentit que ara el PSOE "la promogui".

"Molts em venen a dir de tot i molts dubtaran que un paper no signat que ni tan sols ha estat presentat en públic acabi sent paper mullat, però ja és bastant greu l'argumentació d'ERC".

Aquest episodi és per a García-Page "una sèrie continuada de la mateixa pel·lícula", però "des dels indults, des de la reforma del Codi Penal d'acord amb els delinqüents per rebaixar la malversació i des de l'amnistia, tot en contra del que s'ha promès a la ciutadania, es pot arribar a això".

Això és possible perquè els guionistes "són els independentistes", i si bé ja és "greu" tot "l'anterior", cedir la gestió dels impostos ho és "més encara", perquè afecta "a la butxaca".

"EGOISME I MENYSPREU"

"És l'exemple d'egoisme i de menyspreu a la resta d'Espanya. La riquesa nacional és de tots, que ningú caigui en el parany de dir que hi ha una riquesa de València, de Galícia. La riquesa nacional és l'expressió més depurada de la sobirania nacional", ha dit abans de "rebutjar per complet el plantejament de balances fiscals, que és inassumible".

Seguint en aquesta línia, ha abundat que els impostos "els paguen els ciutadans, no els ajuntaments, i no la Generalitat". Com "els paga la gent", els que paguen no fan "un exercici de solidaritat", ja que es paguen "perquè són obligatoris".

És per això que no es pot "portar els comptes" regió a regió, ja que "és absurd" plantejar-se departaments o portes fiscals en les comunitats autònomes.

En aquest punt, s'ha preguntat la raó per la qual l'esquerra sempre defensa que paguin més els que més tenen i ara "no valgui també per als territoris".

"Per què obrim la porta al fet que una comunitat digui que ha de rebre el mateix que aporta? És obscè i vergonyós aquest plantejament", ha agregat, apuntant que el "senyal d'identitat" de l'esquerra ha estat "abanderar la progressivitat dels impostos". "Botí no ha de rebre el que paga", ha dit com a exemple gràfic.

"L'INDEPENDENTISME FA EL DE SEMPRE"

El sector independentista ara està fent "el de sempre", i des d'un punt "xenòfob", segons García-Page, que apuntala el seu argument que el que fa ERC "no és d'esquerres".

Es passa al mantra independentista que "Espanya ens roba" al fet que ells "gestionin la caixa", alguna cosa que no han fet "ni els homes de negre de la Unió Europea".