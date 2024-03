Page considera que la llei d'amnistia és un "xantatge"

Creu que Illa (PSC) "és una persona molt neta", sobre la seva possible implicació en el 'cas Koldo'



BARCELONA, 23 març (EUROPA PRESS) -

El president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, ha considerat que la llei d'amnistia és un "xantatge" ja que, segons ell, els afectats no només voten el seu propi perdó, sinó que el redacten.

"És lamentable, i passarà factura", ha respost Page en ser preguntat sobre l'aprovació de la mesura de gràcia, en una entrevista publicada aquest dissabte a 'La Vanguardia' i recollida per Europa Press.

Sobre la proposta de finançament singular per a Catalunya, el president ha assegurat que no es planteja com una aspiració d'obtenir més finançament, sinó com un pas clau per a la independència, i ha criticat que l'objectiu d'aquesta proposta sigui "per trencar el país".

'CAS KOLDO'

"Ha començat dient-se Koldo i no tinc gens clar que acabi amb el mateix nom", ha assenyalat Page sobre la causa sobre la presumpta trama que hauria pagat comissions per aconseguir adjudicacions per a la venda de mascaretes durant la pandèmia.

Sobre la possible implicació del candidat del PSC a les catalanes, Salvador Illa, ha afirmat que "és una persona molt neta" que representa el 'seny' català.

També ha criticat que "intentaran" implicar Illa en la trama per afectar la seva campanya electoral.