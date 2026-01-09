Page apuja el to contra el nou model de finançament i demana eleccions davant el que qualifica un "abús"

DAVID ESTEBAN GONZALEZ/JCCM
Percep en la proposta de Montero "arguments inintel·ligibles i caòtics" per intentar explicar "l'inexplicable"
CIUDAD REAL, 9 gen. (EUROPA PRESS) -
El president de Castella-la Manxa, el socialista Emiliano García-Page, ha apujat el to contra el nou model de finançament autonòmic que ha presentat la ministra d'Hisenda i vicepresidenta primera, María Jesús Montero.
"Abans que avanci un abús d'aquesta naturalesa al que som com a país, i que decideixin els independentistes com es reparteix la riquesa d'Espanya --d'aquesta Espanya que ells volen trencar--, abans que això, prefereixo que parlin els espanyols", ha sentenciat.
Des del municipi d'Alcoba de los Montes, García-Page ha apuntat que per a ell avui és "un dia dolorós" i ha avançat que no participarà "en cap concepte" de l'"intent de suïcidi polític de l'esquerra que alguns estan buscant a Espanya només per interès personal".
ARGUMENTS ININTEL·LIGIBLES
Així, ha criticat que aquest nou model de finançament no s'hagi negociat "amb ningú" i ha lamentat que aquest divendres ha sentit "arguments inintel·ligibles i caòtics" per intentar explicar "l'inexplicable", almenys, ha afegit, des de posicions progressistes.
"És intolerable que a Espanya es pacti el model de finançament de tots amb uns independentistes i després se serveixi el plat fred a la resta. No ho acceptarem, i no només com a regió afectada, sinó perquè és llançar a les escombraries desenes de milions d'anys de lluita per la progressivitat fiscal", és a dir, que "pagui més qui més té, però no perquè s'emporti més qui més té", ha argumentat.
Després d'afegir que aquest model és "el pitjor atac a la igualtat que s'ha produït en tota democràcia", Page ha avisat que "ens estem jugant ni més ni menys que el més important que un es pot jugar a la vida, que és com compartim els espanyols la riquesa que és de tots".
A parer seu, tot això "resulta una ofensa a tots els valors progressistes que s'han defensat en aquest país durant molt temps".
Així, ha dit que "passar d'un model de redistribució justa de la riquesa que és de tots, a un model d'ordinalitat, és probablement el pitjor atac a la igualtat dels espanyols, que jo només hauria esperat de la dreta més reaccionària".