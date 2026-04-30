El Padel World Summit 2026 suma 130 expositors i augmenta la seva superfície

BARCELONA 30 abr. (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 del Padel World Summit preveu sumar 130 expositors, dels quals el 56% són internacionals, i augmentar un 35% la seva superfície comercial, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
L'esdeveniment se celebrarà entre el 26 i el 28 de maig al pavelló 6 del recinte Gran Via de la institució firal, que l'organitza amb International Padel Cluster.
El saló acollirà empreses de material i equipament esportiu; de construcció de pistes; especialitzades en paviments esportius i infraestructures complementàries, i estands institucionals, federacions i associacions del sector.
El director de la trobada, Alex Ponseti, ha explicat que el saló "acompanya el salt del pàdel de fenomen esportiu a indústria global".
A més, durant el saló se celebrarà la Global Padel Conference "on anticipar tendències i compartir coneixement", una experiència en viu, l'Innovation Arena i el Business Lounge.