El Padel World Summit reunirà les 20 empreses emergents "més disruptives" del sector

Es farà a Fira de Barcelona Gran Via del 26 al 28 de maig
BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 del Padel World Summit preveu reunir les 20 empreses emergents "més disruptives" del pàdel del 26 al 28 de maig al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat.
A l'Innovation Arena, les empreses mostraran "com la tecnologia pot transformar i impulsar un esport i la indústria que l'envolta", informa la Fira en un comunicat aquest divendres.
Aquest espai comptarà amb tres zones --Start-up Zone, Investment Lounge, Innovation Stage-- on les empreses podran mostrar les seves solucions, participar en un fòrum d'inversió i presentar els productes a inversors.
PREMI A LA START-UP DE L'ANY
A més, es lliurarà un premi a la millor start-up de l'any i s'organitzarà un programa de conferències i taules rodones en què s'explicaran les característiques dels mercats nord-americà, britànic i neerlandès.
Les solucions que es presentaran se centren, especialment, en la sostenibilitat, la digitalització i l'ús de la intel·ligència artificial (IA).