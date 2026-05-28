Padel World Summit 2026 incrementa un 20% els visitants, fins als 7.208

La meitat dels participants han estat internacionals
BARCELONA, 28 maig (EUROPA PRESS) -
L'edició 2026 de Padel World Summit ha tancat les portes amb 7.208 participants, un 20% més que l'any anterior, dels quals el 50% han estat internacionals, informa Fira de Barcelona en un comunicat aquest dijous.
El saló, organitzat conjuntament per Fira de Barcelona i l'International Padel Cluster al pavelló 6 del recinte Gran Via des de dimarts, ha comptat amb 140 expositors de més de 30 països.
El director de la trobada, Álex Ponseti, ha explicat que l'edició d'enguany "ha trencat tots els registres fins avui", la qual cosa, ha dit, mostra la necessitat que el sector tenia d'un esdeveniment firal de primer nivell.
L'organització ha destacat l'increment del 34% a la zona expositiva, que ha comptat amb marques com Padel Nuestro, Skechers Padel, Playtomic, HIT-X by Padelgest i Realturf.
L'espai Investor & Business Forum ha registrat 1.175 reunions de negoci, de les quals 293 corresponen al programa de Hosted Buyers del saló, que aplega compradors i inversors internacionals "amb un elevat poder de decisió".