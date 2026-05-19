El pacte de pressupostos inclou compromisos en IRPF i aeroports i recursos en educació i salut

També mesures en habitatge, seguretat, català i per "accelerar" el traspàs de Rodalies
BARCELONA, 19 maig (EUROPA PRESS) -
L'acord entre el Govern i ERC per a l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat 2026 inclou compromisos per treballar "conjuntament" per aprovar al Congrés la delegació de competències per a la recaptació de l'IRPF, la participació de la Generalitat en la gestió de les infraestructures aeroportuàries, a més d'augmentar els recursos en l'àmbit educatiu i de la salut.
Són alguns dels principals acords del pacte pressupostari, que s'afegeixen als ja coneguts sobre la línia orbital ferroviària, el reforç de l'Agència Tributària de Cataunya (ATC) i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB).
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, han signat aquest dimarts el pacte pressupostari que, en espera que el Govern també tanqui l'acord definitiu amb els Comuns, suposaria l'aprovació dels primers pressupostos d'Illa, que es preveu que comencin la tramitació parlamentària aquesta setmana.
FINANÇAMENT I IRPF
La manca d'avenços en la recaptació de l'IRPF va impedir al març l'acord, però el pacte actual sí que inclou que es "treballarà conjuntament" per aprovar al Congrés la delegació de competències per a la recaptació de l'IRPF.
També altres compromisos en finançament: en la segona meitat de l'any s'han de tramitar les iniciatives legislatives perquè l'acord per al finançament singular sigui vigent el 2027, i abans del juliol haurà de començar el debat al Congrés del projecte de llei de condonació parcial del deute del Fons de Liquiditat Autonòmic, perquè també sigui aplicable també el 2027.
AEROPORTS I RODALIES
En infraestructures, un altre dels principals acords passa per augmentar la governança de Catalunya als aeroports, amb el compromís d'impulsar les modificacions legislatives per crear l'Autoritat Aeroportuària de Catalunya i un òrgan bilateral entre el Govern central i la Generalitat per "coordinar la governança" del sistema aeroportuari català.
A Rodalies, més enllà de l'orbital ferroviària, s'ha acordat que es consolidi el compromís d'inversió de l'Estat en el Pla de Rodalies fins al 2030 i l'empresa mixta amb la incorporació de tot l'equip directiu i l'obtenció de llicències per ser operador ferroviari, a més del compromís per finalitzar el traspàs de l'R1 el 2026 i "accelerar" el de les línies R2, R3 i R4 Nord.
EDUCACIÓ I SALUT
Tot i que els republicans van desvincular les reivindicacions dels docents del pacte, hi ha mesures en educació, entre les quals un pla d'inversions als centres educatius fins a arribar als 400 milions el 2030, i destinar 100 milions a 100 equipaments per climatitzar-los entre els cursos 2026-2027 i 2027-2028, 50 milions per al val escolar, i 250 noves aules d'acollida amb 21 milions extra.
En salut, hi haurà un fons extraordinari de 250 milions el 2026 per reduir el dèficit històric de la sanitat catalana, 25 milions més per a salut mental infantil i juvenil, i es crearà un equip de treball per abordar "la manca de professionals sanitaris a Catalunya".
IMPULS DEL CATALÀ
També s'han subscrit compromisos de reforç del català, com la creació d'un programa amb 50 milions en 3 anys per reforçar el català a les xarxes socials, reforçar el Departament de Política Lingüística amb l'ampliació de places de cursos de català i mesures per reforçar-ne l'ús en el món laboral, en la salut i el comerç i a nivell municipal.
També es preveu l'aportació de 2 milions a la Casa de Creació de l'Ajuntament de Barcelona i de 3 milions per protegir el català en la intel·ligència artificial, a més de destinar 10 milions a la promoció del català en l'esport, i impulsar el català en altres zones fora de Catalunya del domini lingüístic davant les "polítiques reaccionàries de determinats governs autonòmics".