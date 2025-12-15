El Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i Aemes impulsaran la mobilitat sostenible

BARCELONA 15 des. (EUROPA PRESS) -
Les associacions incloses en el Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona i Aemes Smart han establert un marc general de col·laboració per "impulsar la mobilitat sostenible com un motor d'innovació, ocupació de qualitat i sostenibilitat" a la regió metropolitana de Barcelona.
El conveni té l'objectiu d'impulsar projectes estratègics que potenciïn la cadena de valor del sector de la mobilitat i entorns més sostenibles, i també que les empreses aprofitin les oportunitats que ofereixen aquestes tendències i enfortir l'ecosistema d'innovació, segons han explicat les dues entitats en un comunicat aquest dilluns.
En aquest sentit organitzaran jornades i elaboraran estudis, i s'impulsarà el desenvolupament de projectes i activitats que promoguin l'aplicació de tecnologies en relació amb la mobilitat sostenible o de l'ús de l'hidrogen "com una font energètica per avançar cap a un model més net i eficient".
"Creiem que la col·laboració públic-privada és una de les palanques més importants per impulsar la demanda i la sostenibilitat", ha valorat el vicepresident de l'Associació d'Empreses de Mobilitat, Entorn Sostenible i Smart (Aemes Smart), Jordi Gazo.
En el mateix sentit, la presidenta del comitè executiu del Pacte Industrial, Ana María Martínez, assegura que aquest conveni "reafirma el seu compromís" en l'impuls de la mobilitat sostenible, alhora que donarà continuïtat a les activitats desenvolupades al Fòrum Indústria de la Mobilitat Sostenible.