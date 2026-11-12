El Pacma queda fora de les eleccions a Barcelona i anuncia una candidatura per a les municipals

Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
El Pacma ha anunciat que la seva candidatura al Congrés per Barcelona ha quedat fora de les eleccions generals, després que la Junta Electoral Provincial acordés no proclamar la llista i que el Tribunal Constitucional (TC) no hagi admès el seu recurs d'empara, i ha avançat que ja treballa per presentar-se a les pròximes eleccions municipals a la capital catalana.
En un comunicat, el partit explica que la Junta va decidir el 2 de novembre no proclamar la seva candidatura en considerar que les deficiències detectades en la documentació no s'havien esmenat dins el termini i en la forma escaient, motiu pel qual hi van recórrer en contra davant el Tribunal d'Instància de Barcelona (que ho va desestimar el 6 de novembre) i posteriorment va acudir al TC.
El Constitucional va inadmetre finalment el recurs aquest dimecres en no apreciar una especial transcendència en l'assumpte i "sense ni tan sols entrar a resoldre sobre el fons", un desenllaç que el Pacma troba injust perquè li impedeix exercir el seu dret a concórrer als comicis i priva l'electorat de la província de votar la seva llista.
La formació ha defensat que va presentar la documentació i els més de 5.000 avals exigits, ha qualificat d'"inexplicables" les traves que va trobar durant el tràmit i ha lamentat que la Junta de Barcelona no mostrés la mateixa disposició a facilitar l'esmena que altres juntes electorals.
Així mateix, ha expressat "tristesa i impotència" pel que ha passat, ha demanat perdó a les milers de persones que comptaven amb votar-los el 29N a la província i ha agraït el suport que han rebut abans de centrar-se en els comicis locals del 2027 a la capital catalana.