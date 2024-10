Pacheco no descarta anar a Madrid després de deixar el lideratge de CC.OO. de Catalunya: "Ja ho veurem"

BARCELONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, no ha descartat anar a Madrid a integrar-se en l'equip del secretari general del sindicat, Unai Sordo, després d'haver anunciat que no optarà a continuar amb la seva posició: "Ja ho veurem, ja ho valorarem".

Ho ha dit en preguntar-li en una entrevista d'aquest dijous a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, on ha afirmat que primer de tot, Sord ha de decidir si mantenir-se en la secretaria general i, després, decidir com configurarà el seu equip de direcció: "Si compta amb una persona com jo, un secretari general de Comissions Obreres de Cataluya, doncs ja ho veurem".

"Sé el que no faré, però encara no sé el que faré", ha afegit Pacheco, que també ha assegurat deixar la secretaria general del sindicat a Catalunya convençut, en les seves paraules, que l'organització requereix un nou lideratge.

D'una banda, ha defensat que CC.OO. "ha de donar-li respostes a una societat que vol un sindicat del segle XXI", i també s'ha mostrat convençut que les organitzacions han de regenerar-se i donar-se impuls a través dels relleus per seguir creixent, textualment.

Respecte a la possible candidatura de CC.OO. Girona, Belén López, ha reiterat que fins al 9 d'abril es poden presentar altres candidatures a la secretaria general, si bé en preguntar-li per això ha valorat positivament que el lloc l'ocupés per primera vegada una dona: "Les dones han començat a ocupar el lloc que les correspon i, per tant, en l'organització també estan volent ocupar aquest lloc".