Pacheco (CCOO) vol que Sánchez es reuneixi amb els sindicats després de fer-ho amb els seus socis

Defensa la seva assistència a l'acte de Glovo: "A CCOO no se'ns pot qüestionar"

BARCELONA, 17 juny (EUROPA PRESS) -

L'ex-secretari general de CCOO a Catalunya Javier Pacheco ha afirmat que "en algun moment haurem de parlar" amb el president del Govern central, Pedro Sánchez, després que ho faci amb els seus socis arran del presumpte cas de corrupció que implicaria l'exministre Ábalos i l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán.

"Un cop acabin les converses en l'àmbit dels socis del Govern central, doncs caldrà obrir les converses amb el conjunt de la societat civil. Crec que els sindicats som, evidentment, un element central d'aquesta societat civil", ha dit en una entrevista d'aquest dimarts a Ser Catalunya recollida per Europa Press.

Ha expressat que el que està passant amb "el procés de corrupció és un cop molt greu" a la legislatura i creu que requereix, en les seves paraules, totes les determinacions que calguin per intentar preservar les institucions i la democràcia.

CRÍTIQUES PER LA FOTO AMB GLOVO

En referència a les crítiques per la foto amb el CEO de Glovo, Oscar Pierre, en l'acte del 10è aniversari de l'empresa d'aquest dilluns a Barcelona, ha assegurat que "a CCOO no se li pot qüestionar" la seva posició amb Glovo i ha defensat parlar amb els contraris, textualment.

Ha recordat que CCOO l'agost del 2021 va participar en la primera vaga a Europa contra Glovo --que es va fer a Barcelona-- i que els han denunciat moltes vegades, segons ell, per poder portar l'empresa a un procés de laboralització normal: "La fotografia d'ahir era un missatge per a ells, però també era un missatge per a tota l'economia de plataforma".