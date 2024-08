Pacheco (CC.OO.) veu un Govern "transversal" i li sorprèn que Sàmper dirigeixi Empresa i Treball

Preparen mobilitzacions per forçar la negociació de la reducció de jornada laboral



El secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha valorat que el Govern del nou president de la Generalitat, Salvador Illa, és "transversal" i li ha sorprès que el titular d'Empresa i Treball sigui Miquel Sàmper, que va dirigir Interior per Junts (2020-21) durant el mandat de Quim Torra.

En una entrevista d'Europa Press, ha detallat que el perfil dels consellers és més transversal del que el sindicat podia "imaginar o desitjar", i confia que compleixin els acords d'investidura, que al seu judici tenen una marcada voluntat social.

REUNIR-SE AMB SÀMPER

Així mateix, ha celebrat "l'acord d'esquerres" per investir a Illa i evitar la repetició electoral, i li agradaria reunir-se amb Sàmper per discutir alguns dels temes centrals de la legislatura.

Per a Pacheco, els principals reptes del mandat són l'habitatge, ja que és "la principal despesa que té la ciutadania", i l'erradicació de la violència masclista.

FP I FINANÇAMENT SINGULAR

En l'àmbit laboral, ha apostat per potenciar les polítiques actives d'ocupació en tota Catalunya per baixar les xifres de l'atur, i per recolzar la Formació Professional (FP) amb transversalitat i des de la Conselleria de la Presidència.

Sobre el model de finançament singular per a Catalunya, ha opinat que servirà per millorar els serveis públics i les condicions de vida dels treballadors i ha descartat que sigui un privilegi per a Catalunya, sinó una oportunitat per canviar el model de finançament "caducat" de tota Espanya.

AEROPORT I HARD ROCK

Preguntat pels projectes per ampliar l'Aeroport de Barcelona i pel macrocasino Hard Rock, ha respost només tiraran endavant si el PSC "canvia de majories", el que ha rebutjat, i ha defensat una economia catalana que impulsi la digitalització, la seguretat de les persones i la lluita contra el canvi climàtic.

En l'àmbit estatal, no té "massa confiança" en què s'arribi a un acord amb les patronals durant l'estiu per a la reducció de la jornada laboral, un calendari proposat pel sindicat.

Ha assegurat que ja estan planificant protestes al setembre per forçar la negociació: "Farem concentracions, manifestacions, i després ja arribarem al marc de l'empresa. I si és necessari tenir impacte en les empreses, potser tinguem impacte en les empreses".

"No només és una reivindicació sindical de l'ordre del diàleg social, sinó que és una petició del conjunt de la societat. És probablement una de les mesures amb major acceptació social que tenim avui dia", ha afegit.

A més, ha sol·licitat una reunió amb el secretari general de Junts, Jordi Turull, per abordar la seva posició davant de la reducció de la jornada laboral i el seu suport al Congrés.