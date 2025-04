Pacheco (CCOO) veu "difícil" que els recursos del Govern per als aranzels siguin suficients

BARCELONA 7 abr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha valorat aquest dilluns el pla de la Generalitat per donar resposta als aranzels imposats pels Estats Units a la Unió Europea: "Serà difícil que els recursos siguin suficients".

Ho ha dit en declaracions als mitjans després d'una reunió entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els agents socials i econòmics, en què el president els ha explicat que mobilitzaran 1.500 milions en ajuts i crèdits.

"No entenem que en situacions com aquestes no estiguem plantejant, posant sobre la taula, la necessitat de recuperar la possibilitat d'anunciar pressupostos a tot arreu", ha dit.

Segons Pacheco, per ara s'ha fet un "primer diagnòstic" de la situació, per la qual cosa encara cal acabar d'analitzar els possibles impactes futurs dels aranzels en l'economia i les empreses.

Així mateix, ha defensat que aquest pla també hauria de tenir una branca dedicada a la protecció de l'ocupació i el treball, i ha assegurat que la proposta del Govern millorarà mitjançant el diàleg social.