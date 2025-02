Pacheco no es reunirà amb Puigdemont i reafirma Turull com a interlocutor

BARCELONA 3 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha assegurat que no viatjarà a Waterloo (Bèlgica) per reunir-se amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, i ha reafirmat el secretari general de la formació, Jordi Turull, com el seu interlocutor.

"Jo tinc interlocutors aquí per poder parlar d'aquestes coses i, per tant, no penso que calgui anar de viatge per tenir una reunió", ha dit en una entrevista d'aquest dilluns a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, en la qual ha afegit que no ha parlat amb Puigdemont i que ho fa amb Turull.

Preguntat per si dona per vàlida la interlocució amb Turull, ha expressat que "per descomptat" i ha dit que tenen una relació en la qual, textualment, es diuen les coses molt de cara i ha afirmat que, si cal, convenceran el partit perquè votin a favor de la reducció de la jornada laboral.

"Ells manifesten contínuament que no tenen la posició adoptada, per tant, s'obren a un procés de negociació, que penso que és el tarannà que s'està intentant plantejar per agafar el protagonisme que tenen des dels darrers temps", ha dit sobre Junts i la reducció de la jornada laboral.

També ha criticat l'ús que es fa dels decrets òmnibus en política, que ha qualificat de "calaix de sastre que ho acaba agafant tot", i ha indicat que aquest ha estat un sistema utilitzat pels diferents partits que han governat.