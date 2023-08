Pacheco (CC.OO.) al Govern: passar d'incentius fiscals al "control de preus" per la inflació

Diu que la prioritat de Junts ha de ser "frenar l'onada reaccionària"



BARCELONA, 4 ago. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CC.OO. a Catalunya, Javier Pacheco, ha demanat al Govern que passi dels incentius fiscals al "control de preus".

Ha recordat que la inflació segueix una tendència positiva i ha demanat a l'Executiu que sigui "més valent", ja que, segons ell hi ha productes bàsics que haurien de tenir un control públic per acabar amb intermediacions que ha definit com a especulatives, en una entrevista aquest divendres a 'El Periódico' recollida per Europa Press.

Pacheco ha afirmat que aquest control de preus també hauria d'aplicar-se a l'habitatge i ha reclamat "desplegar plenament i reforçar la nova llei d'habitatge".

No obstant això, ha lamentat que el mercat immobiliari no es regularà fins que s'inundi "d'habitatge social protegit", que segons ell, és l'única manera de baixar preus.

Ha subratllat que intervenir al mercat de l'habitatge "és clau" i ha recordat que a Barcelona un treballador necessita 40 anys per pagar un habitatge.

23J

Pacheco ha assegurat que els resultats de les eleccions del 23J l'han deixat "bastant més tranquil" i ha demanat plantejar un front antifeixista, en les seves paraules, per tancar definitivament la porta al fet que Vox entri al Govern.

Ha dit que la prioritat de Junts hauria de ser "frenar l'onada reaccionària que campa per Europa", ja que, segons ell, l'objectiu més important ha de ser parar el feixisme i el partit no pot desatendre aquesta responsabilitat.

De cara al futur Govern, Pacheco ha reclamat que s'avanci en l'aprovació de l'Estatut del Becari i "culminar" els acords vinculats als pactes en pensions i en llei de famílies.