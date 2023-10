Pacheco (CC.OO.) sobre Glovo: el Govern hauria de poder tancar una empresa que "esclavitza"

Afirma que el conflicte polític català ha tingut un "impacte en el desenvolupament econòmic del país"



El secretari general de CC.OO. de Catalunya, Javier Pacheco, ha afirmat que el Govern hauria de poder tancar una empresa que "esclavitza" als seus treballadors, i ha fet referència explícita a Glovo.

Ho ha dit en una entrevista a 'On Economia' recollida per Europa Press en preguntar-se-li per les denúncies i sancions a Glovo.

"El Govern hauria de poder tancar una empresa que, com Glovo, ha mostrat reiteradament l'incompliment voluntari de la llei de manera escandalosa. Una empresa que esclavitza treballadors no interessa pel desenvolupament econòmic i social del govern", ha argumentat Pacheco.

En preguntar-li si demana polítiques intervencionistes, ha respost que "per descomptat" si serveixen per protegir els interessos de la ciutadania, i ha afegit que els alemanys ho fan cada vegada que tenen un problema.

Sobre el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya, ha afirmat que ha tingut un "impacte en el desenvolupament econòmic del país" i que altres comunitats autònomes s'han aprofitat d'això.

'HUB' D'ELECTROMOVILIDAD

Sobre el 'hub' d'electromovilidad situat a l'antiga fàbrica de Nissan de la Zona Franca de Barcelona, ha assenyalat que el projecte s'ha compromès a contractar entre 800 i 900 persones, però ha apuntat que "l'inici de la producció s'està ajornant progressivament".

Ha dit que, de moment, tenen els contractes de formació que va oferir el 'hub' als treballadors fins que arrenqui el projecte, però ha alertat que "si aquest 'hub' fracassa, fracassa tot".

CUPRA I SEAT

Segons Pacheco, el nínxol de mercat que obre Volkswagen amb Cupra "no pot anar en contra de mantenir i potenciar el mercat tradicional de Seat, que té una estructura arrelada a Catalunya", sinó que han de ser complementari.

En relació a una possible arribada de l'empresa automobilística xinesa Chery, Pacheco ha dit que "porten amagant i canviant la carta molt temps", i creu que l'empresa primer vol valorar el grau d'implantació del cotxe elèctric al mercat europeu..