Pacheco (CCOO) diu que "s'ha exhaurit" el temps per negociar la reducció de la jornada laboral

BARCELONA 25 oct. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha valorat que el temps per negociar la reducció de la jornada laboral amb la patronal "s'ha exhaurit", per la qual cosa ha apostat per portar la proposta al Congrés dels Diputats.

Ho ha dit en unes declaracions als mitjans a l'estació de Sants de Barcelona, on aquest divendres el sindicat ha començat una campanya informativa sobre la reducció de la jornada laboral fins a les 37,5 hores.

Pacheco ha apostat per saber "quin és el paper de cadascun dels partits que han de formar una majoria per aprovar aquesta llei", i ha valorat que dos terços de la ciutadania defensa la mesura.

Ha explicat que la campanya de difusió respon a l'objectiu de poder traslladar al conjunt de la ciutadania "la necessitat" de reduir la jornada laboral per poder tenir més temps lliure.

"També per plantejar-los que això és alliberar temps disponible per poder gaudir d'un tipus de vida diferent a la que al segle XXI la ciutadania ha d'aspirar", ha afegit.