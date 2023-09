Pacheco (CCOO) demana un model econòmic "radicalment diferent" al de les plataformes de VTC

BARCELONA, 5 set. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha demanat aquest dimarts plantejar un model econòmic "radicalment diferent" al de les plataformes de VTC com Uber.

Ho ha dit en unes declaracions als periodistes abans de començar la marxa lenta convocada per Élite Taxi al centre de Barcelona per protestar contra les sancions que els va interposar l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), i ha assegurat que l'única cosa que busquen aquestes plataformes és "precaritzar".

Ha reiterat que la sentència de l'ACCO a Élite Taxi per una recomanació col·lectiva de boicot a Uber i altres operadors és "totalment injusta perquè posa per davant la lliure competència del mercat als drets fonamentals recollits en la Constitució".

Segons ell, l'associació "defensa" els interessos dels taxistes de la ciutat i no pot ser, en les seves paraules, usurpat per unes regles totalment arbitràries i que vulneren la normativa del país per obrir-se mercat.

Pachecho ha lamentat que l'ACCO "exigeixi responsabilitats sobre els qui estan defensant les regles establertes" i ha demanat als polítics i a les administracions una reflexió real sobre els fets.