Pacheco (CCOO) crida els treballadors a votar i insta a no pactar amb l'extrema dreta

Acusa el president de la CEOE de flanquejar "de manera vergonyosa" Milei i li retreu la foto conjunta



BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO Catalunya, Javier Pacheco, ha cridat aquest dimecres la classe treballadora a votar en les eleccions europees i ha demanat "no blanquejar" ni pactar amb les formacions d'extrema dreta.

"El primer que hem de plantejar és no blanquejar aquests espais reaccionaris de la política democràtica, i sobretot no pactar-hi, no sigui que acabem construint l'Europa de la fragmentació, segregació i desconstrucció d'un projecte social europeu. Compte amb les disfresses que puguin dur", ha alertat en la clausura d'un debat entre candidats europeus organitzat pel sindicat.

Durant l'al·locució, Pacheco ha carregat contra la líder de la ultradreta francesa, Marine Le Pen, per demanar en campanya "més França i menys Europa", però també contra la primera ministra d'Itàlia, Giorgia Meloni, i contra el líder de Vox, Santiago Abascal.

"Meloni, avui disfressada de xai, que ningú no es confongui perquè continua sent una lloba, és la que deia que el seu referent polític en els últims 50 anys és Mussolini. I Abascal, que en les passades eleccions es presentava en defensa pròpia, que és la defensa d'un estat franquista perquè vol i troba a faltar una Europa feixista", ha sostingut.

Per Pacheco, en aquestes eleccions es decideix si es vol més o menys Europa, i defensa que el sindicat aposta per "més Europa des d'un vessant social, per al poble i la classe treballadora".

En la seva opinió, cal construir una alternativa a l'Europa que considera que es va dibuixar en la convenció que va reunir a Madrid líders de diferents famílies de la ultradreta mundial, entre els quals el president de l'Argentina, Javier Milei.

"Va estar capitanejada pel lleó, Milei, però flanquejada pel president de la patronal de la CEOE de manera vergonyosa, amb aquesta fotografia que es va plantejar donant criteri institucional a la visita", ha retret.

TRANSFORMACIONS

Respecte a la transformació digital, ecològica i democràtica que ha d'afrontar Europa, Pacheco defensa que la ciutadania necessita respostes concretes per construir una alternativa "al feixisme".

Així, ha receptat qüestions com l'harmonització fiscal o la necessitat d'apostar per la transformació energètica, la reindustrialització i la "democratització" de les empreses i l'economia, entre d'altres.

També ha apostat per reforçar el criteri de protecció de les persones i els pilars socials i que Europa sigui un referent de llibertats que aposti per "enderrocar murs i construir ponts" i per la diplomàcia davant la militarització i rearmament de les polítiques, entre altres qüestions.