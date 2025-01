Pacheco (CCOO Catalunya) espera que altres empreses trobin "el pont de tornada" com Banc Sabadell

BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -

El secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, ha expressat que, amb el retorn de la seu social de Banc Sabadell a Catalunya, li agradaria que "les altres empreses que se'n van anar siguin capaces de fer aquesta mateixa reflexió i trobar el pont de tornada".

En una entrevista d'aquest dimecres a Ser Catalunya, recollida per Europa Press, ha assegurat que amb el retorn "el missatge que es dona a l'economia és prou important", i que és un missatge, en les seves paraules, ben clar, que la situació d'incertesa que va provocar la sortida del banc ha tornat a la normalitat, a més de comentar que a Catalunya no hi ha hagut mai inseguretat jurídica.

No ha descartat que aquest moviment que es fa en plena OPA de BBVA cap al Sabadell hagi pogut "donar una empenta final" al banc català per també intentar-ho aprofitar amb un tacticisme negociat, en les seves paraules.

Preguntat per un hipotètic retorn de Caixabank, ha indicat que serà més difícil, però ha insistit que la Fundació La Caixa ha de tornar: "No té sentit que la Fundació La Caixa sigui fora de Catalunya. No oblidem que darrere hi ha el principal factor inversor del nostre país, com és Criteria".

Ha afegit que amb la Fundació La Caixa s'haurien de fer "tasques polítiques, jurídiques i econòmiques" per mirar de convèncer que el patrocini torni.