Pablo Iglesias afirma que va deixar cremat la política: "Ja no ficava tants triples com abans"

BARCELONA 5 abr. (EUROPA PRESS) -
L'exvicepresident del Govern central i exsecretari general de Podemos, Pablo Iglesias, ha afirmat que es va marxar cremat de la política després de presentar-se a les eleccions autonòmiques de Madrid el 2021 malgrat considerar haver jugat un paper històric en moments determinats: "Ja no ficava tants triples com abans i havia de pensar en la retirada i fer un altre tipus de coses".
En una entrevista d'aquest diumenge a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press, Iglesias ha assenyalat que deixar la política institucional va ser "com sortir de la presó" i que el motiu principal del seu abandó va ser l'enorme violència que assegura que rebia.
"És una cosa que la gent no es creu. A mi no m'agradava humanament. No m'agradava ser secretari general de Podemos. No m'agradava ser vicepresident del Govern. Ho feia tan bé com era possible, vaig aprendre molt, però per a mi era una situació vital en la qual no era feliç", ha dit.
Sobre la seva relació amb la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha asseverat que "és obvi" que es va equivocar perquè apunta que Díaz va pensar que el seu projecte passava per destruir a Podem i aquí creu que Sumar ja va néixer mort.
Iglesias, que va fundar en 2022 el mitjà de comunicació 'Canal Red', ha expressat que el periodisme és l'àmbit polític més important de l'actualitat i ha comparat la política amb el periodisme: "Hi ha molta corrupció en la política, però en el periodisme més encara", ha subratllat.