Ouigo inaugura aquest diumenge el seu nou trajecte entre Barcelona i Sevilla sense transbords

Álex Zea - Europa Press - Arxiu
MADRID 12 des. (EUROPA PRESS) -
Ouigo inaugurarà aquest diumenge el seu nou trajecte transversal entre Barcelona i Sevilla, sense transbords i amb parada a Saragossa, Madrid i Còrdova, amb un temps de viatge de 6 hores i 16 minuts.
Serà un tren per dia amb sortida de la capital catalana a les 7.35 hores i arribada a Sevilla a les 13.51 hores, mentre que el tren en sentit invers partirà a les 17.02 i arribarà a Barcelona a les 23.03 hores, segons ha informat la companyia.
Ouigo assegura que aquesta ruta transversal ha generat "molta expectació", si bé es tracta d'una línia que ja presten tant Renfe com Iryo, tot i que l'operador francès preveu portar a aquesta connexió la seva política de preus baixos.
Per exemple, per viatjar el 12 de gener, després del període de Nadal, la tarifa més baixa dels AVE de Renfe és de 77,2 euros; la d'Iryo, de 78,27 euros; i la de Ouigo, de 65 euros, tot i que són diferents horaris i prestacions.
De cara a la seva primera setmana de servei, Ouigo estima que transportarà més de 6.000 persones entre les cinc destinacions de la ruta, conformement a les vendes actuals.
Amb aquesta nova connexió, Ouigo ja suma sis trens diaris entre Barcelona i Madrid i cinc entre Sevilla i Madrid, i amplia la seva oferta entre la capital sevillana i Madrid en dos viatges diaris respecte al gener del 2025.