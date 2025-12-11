Otegi i Puigdemont aposten per la col·laboració en una reunió a Waterloo

BILBAO 11 des. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, i el líder de Junts, Carles Puigdemont, han apostat per la col·laboració entre les "nacions" basca i catalana en una reunió que han mantingut aquest dijous a Waterloo.
Segons ha informat la formació sobiranista basca en un comunicat, en la trobada han analitzat "la situació política de Catalunya i del País Basc, i també la de l'Estat espanyol, i sent conscients de la complexitat del context actual, totes dues forces polítiques han convingut en la necessitat de col·laborar entre les dues nacions".
EH Bildu i Junts s'han compromès "a continuar treballant amb aquest propòsit com han anat fent des de fa anys juntament amb les altres forces sobiranistes".