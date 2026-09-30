Otegi i Puigdemont alerten de les conseqüències de "l'auge de les dretes autoritàries" al País Basc i Catalunya

BILBAO 30 set. (EUROPA PRESS) -
El secretari general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, i l'expresident de Catalunya i líder de Junts, Carles Puigdemont, s'han reunit aquest dimecres a Waterloo (Bèlgica), on han compartit la seva preocupació per "l'auge de les dretes autoritàries i retrògrades" a l'Estat espanyol i han alertat de les conseqüències que això pot comportar per als "drets nacionals i socials de les ciutadanies basca i catalana".
La trobada, en la qual Otegi ha estat acompanyat del secretari de Relacions Polítiques de la formació sobiranista basca, Gorka Elejabarrieta, s'emmarca en les reunions que EH Bildu manté amb forces sobiranistes i de l'esquerra confederal per analitzar "la complexa situació política a l'Estat d'espanyol i el context internacional", segons ha informat en un comunicat.
Els dirigents d'EH Bildu i el líder de Junts han mostrat "preocupació per l'auge de les dretes autoritàries i retrògrades a l'Estat espanyol", i han alertat de "les conseqüències que això pot comportar en els drets nacionals i socials de les ciutadanies basca i catalana".
Per això, consideren que "ha arribat el moment d'avançar en el reconeixement del caràcter plurinacional de l'Estat espanyol, i que s'han de fer passos ferms per a la democratització de l'Estat, on el reconeixement d'Euskal Herria i Catalunya com a nacions és un pas fonamental".