Otegi no serà candidat a lehendakari en les eleccions basques: "El meu lloc no és al Parlament"

BILBAO, 27 nov. (EUROPA PRESS) -

El coordinador d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, no concorrerà com a candidat a lehendakari en les pròximes eleccions autonòmiques del 2024, tot i que es postularà per liderar novament la formació sobiranista al pròxim Congrés. "El meu lloc no és al Parlament", ha afirmat.

Otegi ha comparegut després de reunir-se la Mesa Política de la formació sobiranista a la seu d'EH Bildu a Sant Sebastià, en què s'ha abordat l'assumpte de la candidatura per als pròxims comicis.

El líder d'EH Bildu ha plantejat en la trobada de la direcció de la seva formació una reflexió sobre la situació política i les pròximes eleccions al Parlament Basc, i ha assegurat que no concorrerà com a aspirant a lehendakari, una decisió que havia pres "fa temps" i que ha acceptat la Mesa Política. "El meu lloc no és al Parlament dels tres territoris (de la comunitat autònoma basca)", ha assegurat.