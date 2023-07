Otegi: "Hi ha un candidat que es diu FeiVox"

Que "Vox vol il·legalitzar EH Bildu i no el PNB" demostra el "nivell d'abertzalisme" de la coalició



SANT SEBASTIÀ, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha criticat que ara "es tracta d'edulcorar" al PP posant-lo en un lloc "diferent substancialment en termes polítics que Vox" i ha advertit que cal no "equivocar-se en això" perquè "qui marca la direcció d'Estat en el bloc reaccionari és Vox, no és el PP". "Hi ha un candidat que es diu FeiVox", ha afegit.

"És Vox i la ultradreta, com en el conjunt d'Europa, la que imposa totes i cadascuna de les seves mesures, sigui en matèria de migració, sigui en matèria LGTBI, sigui en matèria de drets de les dones. Per tant, no ens equivoquem, no hi ha un candidat que es presenta pel PP, hi ha un candidat que es diu FeiVox, que representa el programa reaccionari de les dretes i de les elits econòmiques i polítiques en l'Estat espanyol", ha alertat.

Otegi ha fet aquestes afirmacions en un acte electoral a Sant Sebastià, en què ha pres la paraula al costat dels caps de llista d'EH Bildu per Guipúscoa al Congrés i al Senat, Mertxe Aizpurua i Gorka Elejabarrieta, respectivament.

Ha destacat que mentre EH Bildu "es presenta enfront del seu poble, que és l'únic que el pot jutjar", els "altres" es dediquen a parlar de la coalició sobiranista "permanentment". "No sabem si és perquè no tenen propostes, perquè senten algun tipus de vergonya per les coses que han passat últimament en la política d'aliances al país, o simplement perquè no saben dir-li a aquest país, mirant-lo als ulls, quines coses estan disposats a fer", ha dit.

ABERTZALISME

Al seu judici, és "curiós" que ara "hi ha qui reparteix carnets d'abertzales en aquesta campanya electoral --en referència al PNB-. "En uns dies en què hem vist entrar a la presó al senyor De Miguel i al senyor Ochandiano, amb prou feines unes setmanes després que alguns que han tingut la gosadia i la irresponsabilitat de pactes que avergonyeixen a les bases abertzales i a les bases republicanes de dos partits, es dediquen ara a posar en dubte el nostre abertzalisme", ha apuntat.

"Us donaré un exemple, perquè algun, si us pregunta, demostra clarament quin és el nostre nivell d'abertzalisme. Vox vol il·legalitzar EH Bildu, no vol il·legalitzar el PNB. Dit això, no hi ha més preguntes, senyoria", ha ironitzat.