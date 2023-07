Otegi (EH Bildu) demana demostrar que els "reaccionaris" són minoria a Euskadi i Catalunya

Demana un vot independentista d'esquerres "per frenar el bloc reaccionari amb polítiques públiques d'esquerres"



BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha cridat a demostrar amb el vot en les eleccions generals del 23 de juliol que els "reaccionaris" són una immensa minoria en Euskadi i Catalunya.

"Diem alt i clar a la comunitat internacional: aquestes gents que pretenen aplicar polítiques reaccionàries en l'Estat espanyol són una immensa minoria en les nostres respectives nacions, i no tenen dret a regir la nostra vida política, la nostra vida social, la nostra vida econòmica i la nostra vida institucional", ha dit aquest dilluns en l'acte central de campanya d'ERC en el Born de Barcelona.

En el míting també han intervingut el president de la Generalitat, Pere Aragonès; els candidats al Congrés Gabriel Rufián (1) i Teresa Jordà (2); el president d'ERC, Oriol Junqueras; la secretària general del partit, Marta Rovira, i els candidats al Congrés per Tarragona, Jordi Salvador; per Lleida, Inés Granollers, i Girona, Montse Bassa.

Otegi ha demanat "pintar el mapa de l'Estat espanyol d'un color diferent, el color de l'esquerra independentista" a Catalunya i Euskadi, per enviar un missatge a la comunitat internacional.

El dirigent abertzale ha demanat un vot independentista d'esquerres tant a Catalunya com a Euskadi: "Per defensar la nostra nació, per defensar els nostres pobles, per defensar l'antifeixisme i per frenar el bloc reaccionari amb polítiques públiques d'esquerres".

UN SOL "BLOC DE LA REACCIÓ"

També ha avisat que "hi ha dues llistes electorals però només hi ha un bloc de la reacció", en què emmarca a PP i Vox i on, segons ell, el programa el posa Vox.

S'ha referit a la història del republicanisme a Euskadi i Catalunya, i ha recordat l'exili el 1939 del lehendakari José Antonio Aguirre i del president de la Generalitat Lluís Commpanys: "Avui, 84 anys després, presideix la Generalitat ERC i l'esquerra independentista ha guanyat les municipals a Euskal Herria".