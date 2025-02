Otegi defensa acords entre EH Bildu i el PNB i deixar de "jugar a un joc de suma zero"

BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -

El reelegit secretari general d'EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defensat la possibilitat d'arribar a pactes amb el PNB: "Fa massa anys que els abertzales juguem a un joc de suma zero", i això no és bo per a aquest país".

"Crec que cal fer acords entre abertzales. Hi ha gent que dirà: 'No només entre abertzales'. D'acord, però també entre abertzales. I crec que en l'àmbit de l'estatus hi podem estar d'acord", ha subratllat en una entrevista a 'Vilaweb' recollida per Europa Press.

En espera que el PNB aclareixi el seu debat intern, Otegi ha assegurat que no entén el futur del País Basc sense aquesta formació, que vol "abertzale i fort", i els ha preguntat si pensen el mateix d'EH Bildu.

"És clar que competirem per ser la primera força, i hi haurà desacords entre nosaltres. Però hi ha els anomenats pactes d'estat, i aquests pactes entre els partits abertzales són necessaris", ha recalcat.

Per Otegi, és el moment d'elevar el grau d'autogovern del País Basc i també ha defensat que, abans de la fase d'independència, l'independentisme ha de demostrar que governa millor que la resta, conscients que els futurs governs en els quals poden formar part "no seran monocolors".