Osona lidera el sector agroalimentari a Barcelona, segons la Cambra de Barcelona

BARCELONA 12 nov. (EUROPA PRESS) -
La comarca d'Osona (Barcelona) lidera el sector agroalimentari a la província, amb un 40% del valor afegit brut (VAB) total d'aquest sector, informa la Cambra de Barcelona aquest dimecres.
Són dades de l'Informe Econòmic Local de la Província de Barcelona, elaborat per la Cambra de Barcelona i la Diputació de Barcelona, que fa balanç de l'evolució econòmica de la província i les seves 13 comarques.
La corporació ha explicat que la comarca va obtenir un creixement del 4,1% del VAB el 2024 i la taxa d'atur es va situar en el 8,3%, "mantenint-se relativament reduïda i per sota de la mitjana", mentre que l'ocupació va créixer un 2%.
L'informe assenyala que el 2024 es va registrar un augment de l'ocupació del 2,2% a Barcelona, una dècima per sota del creixement de Catalunya i tres per sota del que hi va haver a la província el 2023, i ha apuntat als subsectors de les TIC, les activitats postals, el comerç a l'engròs, l'emmagatzematge i els serveis de menjar i beguda com els que més creixen.
Respecte al mercat de treball, els sectors de la població que més creixen són els dedicats a la construcció (2,5%), estrangers (4%) i més grans de 55 anys (4,4%): en aquest últim cas, totes dues institucions també alerten d'un possible efecte de la IA, ja que l'auge d'aquesta tecnologia afecta les ocupacions que requereixen menys experiència, però no els considerats 'sènior'.