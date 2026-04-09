Óscar Puente visita les obres de l'estació de La Sagrera de Barcelona

BARCELONA 9 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha visitat aquest dijous les obres de l'estació de La Sagrera de Barcelona, "un dels projectes ferroviaris i urbanístics de més rellevància d'Espanya", informa el Ministeri en un comunicat aquest dijous.
El Ministeri ha explicat que la inversió contractada fins avui a la infraestructura és de 1.275 milions, dels quals s'han executat 1.065 milions, i està previst que sigui "el gran node multimodal de Barcelona", ja que integrarà trens d'alta velocitat, llarga i mitja distància, Rodalies, Metro i busos urbans i interurbans.
Ha assegurat que el desplegament de les instal·lacions ferroviàries "està molt avançat" i que s'han acabat d'instal·lar totes les vies per a l'alta velocitat, de les quals, ara per ara, funcionen tres de les vuit.
D'altra banda, "s'està ultimant" la zona de tractament tècnic de trens, que comptarà amb 10 vies per augmentar la capacitat dels serveis d'alta velocitat a l'àrea de Barcelona.
Fins ara, s'ha completat el muntatge de totes les vies a la zona central de l'estació i a la capçalera costat Sants, i s'ha finalitzat totalment el conjunt de l'estructura, i Adif ha aprovat la redacció del projecte d'arquitectura i instal·lacions de l'estació.