Óscar Puente es reuneix amb les plataformes d'usuaris de tren a Catalunya

MINISTERIO DE TRANSPORTES
Els usuaris de Rodalies presenten al ministre alternatives i propostes per millorar el servei * MADRID 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb diversos representants de les plataformes d'usuaris de tren a Catalunya.
Fonts del Ministeri asseguren que la reunió ha transcorregut en un to "cordial i constructiu" i les plataformes han aportat alternatives i propostes per millorar el servei, objectiu que comparteix el Ministeri.
El membre de Promoció Transport Públic, Adrià Ramírez, que ha assistit a la reunió, ha explicat a Europa Press que les plataformes han compartit amb Puente la "situació crítica que viu Rodalies, que ve de lluny".
A més a més, han demanat al Ministeri que aprovi els 11 estudis que actualment té "encallats" i han incidit que el Pla de Rodalies descarta actuacions importants com les de les vies úniques.
ESPEREN "UN CANVI"
"Esperem que això no sigui flor d'un dia, sinó que sigui un canvi en les relacions que puguem tenir i que sigui un ministeri més transparent", ha declarat.
A la reunió també hi ha assistit el secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, que va estar al capdavant de la gestió de la crisi a Rodalies a començaments d'any després de les múltiples incidències provocades pels temporals.
Actualment, la xarxa de Rodalies opera al 95% de la capacitat normal que tenia abans d'aquests temporals del mes de gener, després de les obres d'urgència escomeses, i el 5% dels serveis que falten per posar en circulació es correspon a obres d'emergència que també estan en curs.
S'espera que entre maig i juny es torni a operar en les mateixes condicions que es registraven abans dels temporals, tot i que amb paràmetres de seguretat i de fiabilitat millorats, ja que s'ha intervingut en elements que van causar problemes.