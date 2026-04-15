Óscar Puente es reuneix amb les plataformes d'usuaris de tren a Catalunya

MINISTERIO DE TRANSPORTES
MADRID, 15 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, s'ha reunit aquest dimecres a Madrid amb diversos representants de les plataformes d'usuaris de tren a Catalunya.
Fonts del Ministeri asseguren que la reunió ha transcorregut en to "cordial i constructiu" i les plataformes han aportat alternatives i propostes per millorar el servei, objectiu que comparteix el Ministeri.
A la reunió també hi ha assistit el secretari d'estat de Transports i Mobilitat Sostenible, José Antonio Santano, que va estar al capdavant de la gestió de la crisi a Rodalies a començaments d'any després de les múltiples incidències provocades pels temporals.
Actualment, la xarxa de Rodalies ja opera al 95% de la capacitat normal que tenia abans d'aquests temporals del mes de gener, després de les obres d'urgència escomeses, i el 5% dels serveis que falten per posar en circulació es correspon a obres d'emergència que també estan en curs.
S'espera que entre maig i juny es torni a operar en les mateixes condicions que es registraven abans dels temporals, tot i que amb paràmetres de seguretat i de fiabilitat millorats, ja que s'ha intervingut en elements que van causar problemes.