Óscar Puente: "Hurtado i Peinado són casos clars de jutges que fan política"

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha assegurat que els magistrats Hurtado i Peinado són "dos casos clars de jutges que fan política" i ha criticat que el segon investigui Begoña Gómez "per veure si es troba res que pugui ser delictiu i jutjar-la".
"Si hagués d'ensenyar-li a un estudiant de Dret el que és una causa prospectiva, li mostraria la instrucció de Peinado sobre Begoña Gómez. No és una causa en la qual hi hagi uns fets delictius de partida i s'investiguin, sinó que s'investiga una persona i la seva vida, la seva activitat per veure si es troba res que pugui ser delictiu per jutjar-la. El que es proposa és sancionar una persona concreta. Això és una causa prospectiva de llibre, de manual", ha assegurat aquest diumenge el ministre en una entrevista amb 'eldiario.es', recollida per Europa Press.
Puente també s'ha referit a la causa oberta del germà del president del Govern central, Pedro Sánchez, i admet que li crida l'atenció que "un home que ha estudiat a Sant Petersburg, que ha fet música per mig món, no arribi a l'altura per estar a la Diputació de Badajoz. "Amb tot el respecte pels de Badajoz, a mi és una cosa que em deixa boig: que un no pugui anar de Sant Petersburg a Badajoz a rebre un humil sou de 2.000 euros al mes. És a dir, estem com en el cas de Begoña Gómez. Continuo sense veure l'ànim de lucre", ha indicat.
En aquest sentit, creu que el que s'està fent "al govern, al president i a la seva família" serà una cosa que es recordarà durant "moltíssim temps" i avança que s'estudiarà en el futur i que ho "pagarà la democràcia". "El que no sé és si ho pagaran els que ho estan protagonitzant, però per descomptat que ho pagarem com a país. Això que s'està fent és absolutament inconcebible", ha plantejat.
Durant l'entrevista, Puente critica el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, perquè "no fa política, fa 'matonismo' cada dia" i perquè trasllada que té informació privilegiada del jutjat, "cosa que probablement sigui certa". "Quan tu fas això, el teu discurs és pobre. No sé si ell se n'adona, però s'està convertint en un personatge profundament antipàtic", ha assenyalat.
"Una persona que està permanentment agredint els altres, que fins i tot quan surt de copes i se'n va a cantar a un karaoke, a celebrar el seu aniversari o el que sigui, es recorda del president del govern i li diu fill de puta. És una persona que jo crec que no està capacitada per presidir un país", ha subratllat.
Sobre el projecte de llei de reducció de la jornada laboral, rebutjat aquest dimecres al Congrés per la majoria absoluta que sumen PP, Vox i Junts, Puente assenyala que és una mostra de la complexitat del Parlament i admet que és un assumpte que era "molt difícil" de tirar endavant, a més aborda el possible retorn de Puigdemont des d'un prisma de "normalitat democràtica".
"El retorn de Puigdemont és, en primer lloc, el compliment estricte de la llei i de la voluntat majoritària del poble espanyol, expressada a través dels seus representants. I també crec que és un acte d'altura de mires de país. Aquest senyor porta fora de la seva terra un munt de temps", ha afirmat.