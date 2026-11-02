Óscar Puente compareix aquest dimarts al Congrés per l'accident d'Urda (Toledo)

MADRID 2 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, compareixerà aquest dimarts, 3 de novembre, a la Diputació Permanent del Congrés per informar de l'accident ferroviari d'Urda (Toledo), que ha deixat pel cap baix 69 víctimes mortals.
La compareixença del ministre tindrà lloc el mateix dia en què el Consell de Ministres, presidit aquesta vegada pel president espanyol, Pedro Sánchez, preveu aprovar un paquet de mesures per als afectats de l'accident.
Segons ha avançat aquest dilluns Sánchez, el decret inclourà ajuts econòmics que duplicaran la quantia de l'assegurança obligatòria de passatgers, i un mecanisme específic per anticipar indemnitzacions.
També activarà processos d'incapacitat temporal específics per a les víctimes, i també la creació d'oficines d'atenció integral i personalitzada a les delegacions i subdelegacions del Govern central de les comunitats autònomes dels afectats.
Puente compareixerà cap a les 17.00 hores a la Diputació Permanent, l'únic òrgan actiu a la cambra baixa com a conseqüència de la dissolució de les Corts per l'avançament electoral.
El ministre anirà al Congrés per a nova compareixença després de les que ja ha ofert des que es va produir l'accident el passat 28 d'octubre. En concret, ha ofert dues rodes de premsa en les quals ha deixat clar que no es planteja dimitir.
De fet, Puente ha arribat a dir que va posar el seu càrrec a disposició del president, però Sánchez ho va refusar perquè era "injust".