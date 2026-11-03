Óscar Puente anuncia la seva dimissió després de la tragèdia d'Urdir per "empatia amb les víctimes"

Diego Radamés - Europa Press
MADRID, 3 nov. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha anunciat aquest dimarts en la Diputació Permanent del Congrés la seva dimissió com a membre del Govern i com a candidat del PSOE a les eleccions del 29 de novembre, una decisió que va prendre la setmana passada, gens més conèixer la tragèdia ferroviària d'Urda (Toledo) en la qual van morir 69 persones.
"Un ministre de transports d'un país com Espanya no pot continuar en el seu càrrec amb dos accidents d'aquesta gravetat en menys d'un any. Per molt diferents que siguin, i tingui o no responsabilitat directa en ells, és una qüestió de dignitat política, de coherència i d'empatia amb les víctimes", ha dita al final de la seva compareixença.
Puente ha aclarit que no només renúncia al seu càrrec com a ministre, sinó també a formar part de les llestes electorals el 29 de novembre. "No seré, per punt, cap de llista al Congrés dels Diputats per Valladolid", ha assenyalat.
FINS ARA HO ESQUIVAVA
Malgrat que en les seves anteriors compareixences el ministre havia eludit les peticions de dimissió, aquest dimarts ha dita que ja la tenia decidida quan es va conèixer la tragèdia d'Urdir, la segona en l'alta velocitat espanyola en el que va d'any després de l'accident d'Adamuz, i que els primers a conèixer-la van anar els seus familiars.
"La decisió sobre el meu futur la vaig prendre els primers minuts en els quals es va produir la tragèdia (...) un ministre de Transports d'un país com Espanya no pot continuar en el seu càrrec amb dos accidents d'aquesta gravetat en menys d'un any", ha dita Óscar Puente davant els membres de la Diputació Permanent.
Conclosa la seva compareixença, el ministre ha postil·lat que ha informat de la decisió al president del Govern, Pedro Sánchez, fa "uns minuts".
ÉS UNA QÜESTIÓ DE "DIGNITAT POLÍTICA" I "COHERÈNCIA"
Puente ha dita que dimiteix per una qüestió de "dignitat política, de coherència i d'empatia amb les víctimes", al mateix temps que ha explicat que ha fet pública la decisió aquest dimecres perquè considerava que havia de fer-la en la "calmi de la sobirania nacional" i una vegada complert el que entén que era el treball "més urgent i inajornable".
Aquest treball, ha explicat Puente, era donar explicacions sobre l'ocorregut, auxiliar a les víctimes, adoptar les primeres mesures per rescabalar-les i millorar "en la mesura d'ho possible" la seguretat del sistema ferroviari en el curt termini. "No era aquesta, sens dubte, l'única decisió possible, però és l'única que jo hagués estat disposat a prendre", ha afegit.
A continuació, Puente ha volgut agrair les persones que li han mostrat el seu suport aquests dies i ha volgut deixar clar que la seva dimissió "no és cap drama". "Drama, sens dubte, el de les víctimes, el de les seves famílies, el dels seus sers estimats als quals ja no van a poder tornar a veure", ha dita.
"LA CULPA NO POT MORIR SOLTERA"
El titular de Transports ha volgut també dirigir-se a les víctimes per dir-los que després del seu dol cap és "tan gran" com el seu. En aquest punt, el ministre ha volgut fer seva una frase de l'exministre portuguès Jorge Coelho, que va dimitir en 2001 després de l'esfondrament d'un Puente en el qual van morir 59 persones: "La culpa no pot morir soltera".
Així, Puente ha remarcat que la seva decisió és "bona per al país i és bona per a la democràcia" i ha volgut asseverar que Espanya és un país "fort, pròsper i modern, no un estat fallit com alguns sostenen".
Finalment, el ministre ha destacat que la seva dimissió és una decisió que considera que està "a l'altura" del seu partit i ha fet una última reflexió davant les eleccions generals del 29 de novembre per dir que un govern liderat pel PP serà "desastrós" per al futur d'Espanya. "Confio que el meu país sabrà estar a l'altura. Avui jo he intentat estar a l'altura del meu país. Gràcies a tots vostès per la seva atenció i fins a sempre", ha resolt.