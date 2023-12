Óscar Puente afirma que el Govern central es "deixarà la pell" per normalitzar la situació a Catalunya

BRUSSEL·LES, 4 des. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports, Óscar Puente, ha defensat aquest dilluns que el Govern central es "deixarà la pell" per aconseguir la "normalització" de la situació a Catalunya, en referència a la reunió a Ginebra entre el PSOE i Junts de la qual amb prou feines no ha transcendit gaire informació.

"Partíem en la nostra relació amb Junts d'un principi de desconfiança i això exigeix alguns passos que poden resultar cridaners, però s'han de quedar amb l'objectiu de normalització de la situació a Catalunya", ha demanat Puente en unes declaracions a la premsa a Brussel·les, on assisteix per la presidència de torn del Consell de Ministres de Transports de la UE.

"Per aquest objectiu ens hi deixarem la pell tant com calgui", ha afirmat, preguntat per la seva opinió sobre una reunió que s'ha produït sense que transcendeixi cap imatge ni informació sobre qui hi ha participat ni les qüestions que s'hi han abordat.

Preguntat per la figura del diplomàtic salvadorenc Francisco Galindo Vélez, triat com el mediador pel PSOE i Junts, Puente ha reconegut que no sabia qui era fins l'anunci però s'ha mostrat convençut que "pot fer un paper important" si és la figura que s'ha triat.

Sobre la falta de transparència respecte a la primera reunió a Ginebra, ha insistit que cal crear un ambient de "discreció" per treballar en "un entorn de desconfiança", però ha assegurat que "al final" se n'informarà i l'opinió pública tindrà "coneixement de tot".