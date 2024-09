Puente admet les incidències a Rodalies però promet treballar per resoldre-les

MADRID, 25 set. (EUROPA PRESS) -

El ministre de Transports i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha admès a ERC les incidències que es produeixen en el servei de Rodalies, però ha promès continuar treballant i invertir per resoldre-les.

Durant la sessió de control al Congrés d'aquest dimecres, tant el PP com ERC han interpel·lat el ministre per aquestes incidències i per la seva gestió al capdavant del Ministeri de Transports.

La diputada d'ERC, Inés Granollers, ha recordat al ministre que a Catalunya són moltes les persones que arriben tard a treballar, a la universitat o als centres de salut pels problemes amb els trens.

Per aquests inconvenients, Granollers ha preguntat a Puente si s'atreveix a afirmar, com ha fet altres vegades, que el transport ferroviari viu el millor moment de la seva història.

I Puente ha respost: "Sí, el transport públic viu al nostre país el millor moment de la seva història". El ministre ha explicat que aquesta afirmació és "plenament compatible" amb el fet que es produeixin incidències.

Així mateix, Puente ha indicat que gran part de les incidències ferroviàries que es produeixen a Catalunya no es deuen a la manca d'inversió, ja que, actualment, s'està fent front a aquest dèficit inversor.

"Per tant, sí que hi ha incidències, sí que ens preocupen, per descomptat, i aprofito l'ocasió per reiterar la meva petició de disculpes als usuaris, però també estem actuant per reduir-les i eliminar-les", ha resolt.