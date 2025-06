Óscar López resta importància a la concentració del PP perquè només va treure al carrer l'1% dels seus votants

Rebutja els discursos "destructius" que demanen avançament electoral perquè Espanya està millor avui que fa set anys

MADRID, 9 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha restat importància a la concentració convocada pel Partit Popular aquest diumenge perquè només va treure al carrer "l'1,3%" dels seus votants.

A més ha rebutjat els discursos "destructius" que demanen un avançament electoral perquè, afirma, "Espanya ara està millor que fa set anys", quan va començar el primer executiu de Pedro Sánchez.

López s'ha referit així a la concentració convocada a la plaça d'Espanya de Madrid sota el lema 'Màfia o democràcia' que va reunir entre 50.000 i 100.000 assistents, segons les dades de la delegació del govern i dels organitzadors, respectivament.

"Hi van acudir l'1,3% dels votants, aquesta és la dimensió", ha indicat el també líder dels socialistes madrilenys, que a més ha criticat els populars per convocar aquesta protesta amb l'únic objectiu de demanar la sortida del govern i no en defensa de cap política, com els serveis públics o la fi del "genocidi" a Gaza o la guerra d'Ucraïna.

López diu que respecta que hagin decidit manifestar-se, encara que considera excessiu el "soroll" que a parer seu va provocar el PP els dies previs per intentar "animar" la convocatòria. "No s'ho mereixia aquest país", ha recriminat.

Considera, per tant, que dels 7,7 milions de votants amb els quals a priori compta el PP, va sortir al carrer un percentatge pròxim a l'1%. "La vida continua igual, el PP es pot continuar manifestant que el govern continuarà creant ocupació i apujant les pensions", ha apuntat.

D'altra banda, el ministre ha estat preguntat per la petició d'avançament electoral que van llançar tots els presidents autonòmics del PP a la Conferència de Presidents de divendres passat i fins i tot el socialista Emiliano García-Page, que va arribar a afirmar que Espanya és "un puzle trencat".

"Discrepo legítimament d'aquesta altra opinió", ha indicat el ministre que assegura que Espanya "és molt millor avui que fa set anys", segons "dades objectives" de creixement econòmic i ocupació.

"Per tant, tots aquells que estan en un discurs merament destructiu de demanar eleccions, jo els dic que no, que sortosament Espanya continuarà avançant i sent un exemple", ha reiterat, insistint en la voluntat del president Sánchez d'esgotar la legislatura fins a l'any 2027.

PEDRO SÁNCHEZ, "EL GRAN MODERNITZADOR D'ESPANYA"

En la mateixa línia, López ha sortit en defensa del president Sánchez el qual ha descrit com "el gran modernitzador d'Espanya" perquè en els seus set anys de govern ha aconseguit que el país superi la barrera dels vint milions d'afiliats --avui n'hi ha 21,8-- i ha aconseguit que pugin els salaris al mateix temps que es crea ocupació.

Segons el ministre això era "impensable" i "semblava impossible" fa uns anys amb el govern de Mariano Rajoy (PP) que, afirma, va intentar que l'economia espanyola guanyés competitivitat "rebaixant els salaris". "Això va ser la reforma laboral de l'etapa del senyor Rajoy. I avui, apujant salaris millora l'economia del nostre país i es crea més ocupació. Aquesta és la realitat del país", ha emfatitzat.

López continua amb l'elogi a Sánchez ressaltant que va tenir la "visió" de saber que el món afrontava la doble transició verda i digital i fer que Espanya fos "líder mundial" en energies renovables. Ara, sosté, va a fer el mateix amb la digitalització utilitzant els fons europeus. Aquestes polítiques han permès crear mig milió d'ocupacions "noves, que no existien" associats a la ciència i la tecnologia.