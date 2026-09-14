Óscar López qualifica de "salvatjada" la suspensió de la llei de nets pel TS

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha qualificat de "salvatjada" i "atropellament democràtic" la decisió del Tribunal Suprem (TS) de suspendre cautelarment la llei de nets, que preveia donar la nacionalitat als descendents dels exiliats espanyols. En la seva opinió, "hi ha jutges que són salvapàtries" i estan per "enderrocar el govern".
Així s'ha pronunciat en una entrevista a 'La Hora de la 1' de TVE, recollida per Europa Press, en la qual ha advertit que tot i que a Espanya hi ha jutges que s'esforcen perquè la justícia sigui justa, també hi ha altres "sectors judicials que s'obstinen a tombar el govern cada dia".
N'ha culpat el PP, del qual diu que alimenta la teoria de la conspiració, copiant la ultradreta, en dir que el que pretén el Govern central amb aquesta llei és alterar el cens de cara a les següents eleccions, en donar el dret a vot als nous nacionalitzats.
En opinió de López es tracta d'una teoria de la conspiració per part de la dreta i la ultradreta i posa d'exemple que en les generals del 2023 l'escó que va modificar el CERA va ser el del PSOE, que va perdre un escó a Madrid i va obligar a comptar amb el vot de Junts per a la investidura, mentre que si hagués mantingut aquell escó n'hi hauria hagut prou amb l'abstenció del partit independentista català. "L'última vegada que es va votar en aquest país el CERA va beneficiar el PP", ha postil·lat.
Per això, creu que al Suprem hi ha "salvapàtries" que estan fent "l'impossible per enderrocar aquest govern" i que van contra lleis aprovades al Congrés, fins i tot pel PP. "A mi no em treurà ningú del cap la crida d'Aznar que 'qui pugui fer, que faci'", ha exclamat.
I ha culpat el PP que l'amenaça més gran produïda a Espanya, la del procés independentista de Catalunya, tingués lloc amb un govern dels populars, els quals ha acusat, a més, d'apartar aquest assumpte de l'àmbit de la política i deixar-lo en el judicial. Dit això, creu que alguns no han perdonat el PSOE per haver-lo tornat al de la política.