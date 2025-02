Óscar López, sobre el germà de Sánchez: "La màquina del fang" persegueix persones honrades

BARCELONA 6 febr. (EUROPA PRESS) -

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha criticat l'"estratègia de la màquina del fang que persegueix persones innocents, persones honrades", en referència a les acusacions contra David Sánchez, germà del president del Govern central, Pedro Sánchez.

Ho ha dit aquest dijous en una trobada organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i Amec al DFactory Barcelona, en la qual ha estat presentat pel delegat especial de l'estat en el CZFB, Pere Navarro.

Ha criticat aquesta campanya "mentre altres es fumen un puro al seu àtic pagat amb comissions il·legals, que és el que passa amb el senyor Ayuso, i aquí s'està perseguint persones innocents".

Ha dit que aquest tipus de campanyes sempre tenen el mateix modus operandi, "amb denúncies d'associacions d'extrema dreta", i ha afegit que es rebel·la davant d'aquests fets.

Preguntat per les diferències internes del Govern central, López ha subratllat que "aquest govern funciona, Espanya funciona, i cal continuar negociant al Parlament amb tota la força política per continuar avançant" en temes com el salari mínim interprofessional (SMI).