López diu sentir "orgull" per les protestes en la Vuelta davant una situació a Gaza

MADRID 15 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha afirmat aquest dilluns que sent "orgull" per les protestes d'aquest diumenge a Madrid que van obligar a cancel·lar l'última etapa de la Vuelta davant la "insuportable" situació que es viu a Gaza pel "genocidi" que està cometent Israel.
En un esmorzar informatiu d'Europa Press ha afirmat que el poble de Madrid "no és d'acotar el cap i mirar cap a una altra banda" i per tant l'"alleuja" i l'omple d'orgull que milers de persones es mobilitzin en defensa de la pau i contra el genocidi.
"Els qui avui s'indignen no són conscients que estan morint desenes de milers de persones innocents a Gaza i el que està passant a Palestina és insuportable", tot i que "sortosament" hi ha persones a Madrid que s'han manifestat en contra dels atacs d'Israel.
En la mateixa línia ha assegurat que l'omple d'orgull pertànyer a un govern que "està fent que el món es mogui" després de les crítiques rebudes que acusen el Govern central d'incitar unes propostes que s'han saldat amb diversos agents de policia ferits.