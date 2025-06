Óscar López diu que Sánchez està "fort" i es desmarca del PP en corrupció: "Som el PSOE i aquí no se'n passa ni una"

MADRID 21 juny (EUROPA PRESS) -

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha assegurat que el president del Govern central, Pedro Sánchez, està "fort" malgrat els últims dies marcats per la suposada trama de corrupció al PSOE, i s'ha desmarcat del PP en la lluita contra aquesta xacra.

"Això és el PSOE i aquí no se'n passa ni una. Qui la fa, la paga. Aquí es demana el cap del que la fa i en altres partits es demana el cap del que denuncia el que la fa. Aquesta és la diferència del PSOE amb la dreta", ha assenyalat López a la clausura de la jornada 'L'habitatge a Europa i a Madrid. Cinquè pilar de l'estat del benestar', organitzada per la Delegació del PSOE al Parlament Europeu.

El ministre, que ha reconegut que són dies "durs", ha afirmat que el seu partit no deixarà que la "taca d'uns pocs" interfereixi en la tasca que fa el PSOE i ha recalcat que continuaran "combatent" la corrupció perquè "és la tasca d'aquest partit i de Sánchez".

"La dreta ens crida des d'una seu pagada amb diners negres, amb una condemna per finançament irregular del partit, amb una trama en la qual el número u era M. Rajoy, que estava als papers, una trama generalitzada al PP sentenciada per corrupció durant nou anys de judicis amb cinc anys dels papers de Bárcenas sobre la taula. No som el mateix. Mai serem el mateix", ha remarcat.

En aquest sentit, ha afegit que al PSOE "ningú" li ha de dir què fer perquè ja ho saben i ha defensat que "el primer" que sap el que ha de fer és Sánchez. "I ho està fent", ha subratllat. Sobre Sánchez, ha dit que està "fort" i que la idea del partit és continuar fent "millor Espanya". "Per tant, molt d'orgull", ha reclamat.

Finalment, López ha fet al·lusió a la intervenció de Feijóo en la clausura de l'onzè Congrés d'Empresa Familiar de Castella i Lleó i ha assegurat que el líder del PP va dir que "el SMI està creixent massa", per la qual cosa ha avisat que "no vol plors" si arriba el PP a governar.

"Avisats estem. Després no vull plors. Estem parlant d'una dreta corrupta, sentenciada per sentència judicial, que va muntar la Kitchen, que té la Púnica, que té 35 causes pendents que es veuran després de l'estiu i que alhora vol abaixar el salari mínim, retallar les pensions i tornar a una reforma laboral on els contractes no són estables. Això és el que hi ha davant", ha conclòs.