Óscar López diu que la investigació al fiscal general "és el món al revés": "S'investiga el que persegueix el delicte"

MADRID 4 gen. (EUROPA PRESS) -

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública i secretari general del PSOE-M, Óscar López, ha subratllat aquest dissabte que la investigació contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, "és el món al revés" perquè s'està perseguint el que "persegueix el delicte" en lloc de qui el comet.

López ha fet aquestes declaracions abans d'assistir a Madrid a la passada del documental '7291' preguntat pel nou informe de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil que ha conclòs que el fiscal general de l'Estat hauria canviat de telèfon mòbil el passat 23 d'octubre, just una setmana després que el Tribunal Suprem (TS) el va encausar per la presumpta revelació de secrets contra Alberto González Amador, la parella de la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"S'està muntant una causa contra el fiscal general. Hi ha qui persegueix els delictes i hi ha qui comet els delictes, i estem investigant el que persegueix el delicte, és el món al revés", ha subratllat en unes declaracions als mitjans.

En aquesta línia, ha recalcat que "el delinqüent fiscal segueix sent la parella d'Ayuso, qui va filtrar una mentida a l'opinió pública segueix sent el cap de gabinet", Miguel Ángel Rodríguez, i "qui ha de donar explicacions és la senyora Ayuso".

"No es tracta d'investigar qui persegueix un delicte, es tracta que investigui i es pagui qui comet el delicte", ha insistit López, qui ha recalcat que "no hi ha res de nou" després de l'informe de la UCO. A més, ha insistit que la Fiscalia General de l'Estat "dona les explicacions amb tota normalitat"

"Espanya és un estat de dret, Espanya no és la Inquisició, i el PP s'ha confós de país i de segle. En aquest país és al revés, es protegeix i s'empara sempre qui persegueix els delictes i es es persegueix qui comet els delictes", ha insistit.

En la mateixa línia, ha insistit que "l'origen de tot" és la parella d'Ayuso, "que suposadament va cometre un delicte fiscal". "El Partit Popular és expert a ocultar proves, el Partit Popular és el que va destruir, tots recordem, els ordinadors a cops de martell del senyor Bárcenas. Sembla mentida que el PP parli d'això", ha resolt.