Óscar López crida a "rebutjar l'odi" d'una "dreta malhumorada" que "enverina la societat": "Després ens lamentem"

Torró demana a Feijóo que deixi d'"alimentar la violència" i es pregunta si el PP no condemna els atacs a les seves seus perquè els fan els seus familiars
MADRID, 13 set. (EUROPA PRESS) -
El ministre de Transformació Digital i Funció Pública, Óscar López, ha cridat aquest dissabte a "rebutjar l'odi" de la "dreta malhumorada i cabrejada" que, a parer seu, "enverina la societat": "Després ens lamentem", ha apuntat, enmig del debat per l'increment de la violència política als Estats Units després de l'assassinat de l'activista ultradretà Charlie Kirk.
Així s'ha pronunciat López durant la seva intervenció en l'acte d'inauguració de la nova seu del Partit Socialista de Madrid (PSM) que ell lidera, on també ha al·ludit als atacs a seus socialistes que han tingut lloc en els últims mesos.
També s'ha referit a aquest assumpte la secretària d'Organització del PSOE, Rebeca Torró, que ha xifrat en més de 200 les vandalitzacions a seus del PSOE en els últims dos anys i ha recordat que molts dels seus companys han patit "agressions gravíssimes".
En aquest context, s'ha preguntat si els dirigents del PP no condemnen els atacs a les seus socialistes perquè els fan familiars de càrrecs populars i ho ha dit després de la detenció d'un fill de l'alcaldessa de Bezana (Cantàbria), Carmen Pérez, del PP, com a presumpte autor de l'atac que va patir el passat mes d'abril la seu del PSOE càntabre.
Ha esmentat, en concret, l'atac amb explosius casolà que va tenir lloc a l'abril contra la seva seu de Cantàbria i un dels "presumptes autors de la qual" és fill de la primera regidora de Bezana. Pérez va expressar ahir el seu "tremend dolor" davant d'aquests fets. "Potser sigui el glop més dur de la meva vida. Encara em costa assimilar que el meu fill pugui estar implicat en un acte tan mesquí", va comentar, condemnant l'atac.
"Us imagineu què ens dirien si hagués estat a l'inrevés? És per això que el PP no condemna els atacs a les nostres seus i no defensem la nostra moció contra la violència?", ha llançat la número tres del PSOE.
FEIJÓO, DEIXI D'"ALIMENTAR LA VIOLÈNCIA" I FRENI TELLADO
En aquest context, ha avisat que "anomenar fill de puta el president del Govern central, convertir-lo en una broma insidiosa i repetir-la fins a l'avorriment, alimentant la crispació, és també ser partícip de la violència".
I ha reclamat al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "deixi d'insultar i d'alimentar la violència" i que "censuri" el "llenguatge guerracivilista" del seu secretari general, Miguel Tellado, que li "regira els budells".
"Quanta infàmia, quanta manca de memòria i quanta baixesa cal tenir per parlar de cavar fosses en un país on encara avui tantíssimes famílies desesperen amb recuperar els seus familiars", ha afegit, abans d'explicar que dos dels seus besavis van ser afusellats amb tres dies de diferència el 1939 i que la seva mare va morir sense "haver pogut trobar les restes del seu avi".
Així, ha posat l'accent en el fet que "no es pot trivialitzar" amb aquest llenguatge ni amb aquest dolor perquè "quan es normalitza l'odi i es banalitza la violència, es creuen línies en una societat democràtica que no poden permetre's tornar a trepitjar".
Per Torró, "en un moment en el qual alguns anhelen cavar fosses com en el 36 i enterrar un Govern legítimament elegit per les urnes", no hi ha "res més revolucionari que inaugurar una seu socialista".