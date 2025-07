Óscar López creu que el PP va muntar "una planta de grans magatzems" de la corrupció

BARCELONA 24 jul. (EUROPA PRESS) -

El ministre per a la Transformació Digital i la Funció Pública, Óscar López, ha afirmat aquest dijous que el PP va muntar "una planta de grans magatzems" de la corrupció amb una trama sistèmica i sistemàtica i ha defensat que l'executiu del PSOE ha actuat, segons ell, com cap altre en la història davant la corrupció.

"Per a comissions d'obres i serveis, primera planta: cas Gürtel. Per espiar rivals polítics, segona planta: cas Kitchen. Per ajudar els amics perquè paguin menys impostos i perseguir fiscalment fins i tot periodistes, tercera planta: cas Montoro. I a dalt de tot el cap, M. Rajoy", ha dit en una entrevista a 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.

Ha expressat que els casos relacionats amb el PP parlen d'un modus operandi "de la normalitat i la naturalitat de la corrupció com una manera d'actuar" i ha assegurat que el PSOE, en relació amb la presumpta trama de corrupció que afecta el seu exnúmero tres Santos Cerdán, ha actuat com cap altre govern en la història.

"Aquest govern i aquest partit han demostrat que han actuat amb contundència i amb celeritat, com cap altre govern en la història. Estem dient que ha plegat el secretari d'Organització del PSOE dues hores després de llegir un informe de l'UCO", ha dit.

Preguntat per si el Govern central es compromet a que el model de finançament per a Catalunya compleixi amb el principi d'ordinalitat, ha apuntat que l'executiu espanyol es compromet a complir amb els acords que s'han signat.

Repreguntat pel fet que l'ordinalitat només apareix en el preàmbul sense vincular el Govern central, ha assegurat que "per això" subscriu la seva vinculació als acords assolits i ha afegit que en aquests moments hi ha una negociació en marxa amb la Generalitat.