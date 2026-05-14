Óscar López: A Ayuso no li preocupava la seva seguretat quan prenia "mojitos a la Riviera Maya"

BARCELONA 14 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre per a la Transformació Digital, Óscar López, ha considerat absurd que la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, digui que el Govern central va voler sabotejar el seu viatge a Mèxic, ja que l'ambaixada d'Espanya li va oferir col·laboració per a la seva seguretat durant els desplaçaments: "No estaria gaire preocupada per la seva seguretat quan es va quedar prenent mojitos a la Riviera Maya".
Ho ha dit en unes declaracions als mitjans aquest dijous en la Trobada Internacional pels Drets Digitals, celebrada a la Llotja de Mar de Barcelona, en què ha assegurat que Ayuso no va voler cap col·laboració amb els desplaçaments "per no explicar la seva agenda, perquè no hi havia agenda".
"La seva agenda incloïa una medalla pagada per tots els madrilenys i un acte de promoció del musical de Nacho Cano, aquesta ha estat l'agenda", ha afegit.
En relació amb les declaracions d'Ayuso sobre que Mèxic no va existir fins que va arribar Hernán Cortés, López ha considerat que la Comunitat de Madrid "no feia el ridícul fins que va arribar la senyora Ayuso".
"Ha utilitzat els recursos públics de tots els madrilenys i madrilenyes per pagar-se 5 dies a la Riviera Maya prenent mojitos, això és el que ha passat", ha dit, i ha afirmat que per això hauria d'estar amagada i fer-li vergonya.
GUÀRDIA CIVIL
Preguntat per si el Govern central està bloquejant que la Guàrdia Civil sigui reconeguda com a professió de risc, López ha defensat que no és així perquè hi ha un debat al Congrés dels Diputats i per tant la Mesa haurà de decidir el calendari per debatre aquesta iniciativa, i ha assegurat que "cap govern ha fet més costat a la Guàrdia Civil que el govern de Pedro Sánchez".
En aquest sentit, ha defensat que el Govern central està reforçant els mitjans, ha augmentat un 20% els recursos per a la lluita contra el narcotràfic i, a més, el Ministeri d'Interior està en permanent contacte, negociació i diàleg amb la Guàrdia Civil: "Aquest govern ha duplicat les plantilles convocatòria darrere convocatòria després d'anys de retallades del senyor Rajoy".
INFLACIÓ
Davant el descens de la inflació i preguntat per la possible finalització dels descomptes en l'IVA del gas, López ha considerat que "les mesures del pla que va adoptar el Govern central estan funcionant" i ha recordat que durant la guerra d'Ucraïna també es van prendre mesures similars.
Per tant, ha especificat, aquest és un pla que s'anirà adaptant a la realitat i que s'aniran prenent mesures en funció de com evolucionen els preus: "El Govern central sí ha rebaixat impostos, ho va fer en la guerra d'Ucraïna i ho ha tornat a fer amb la guerra de l'Iran, per protegir les classes mitjanes i treballadores".
LIDERATGE D'ESPANYA EN IA
En la Trobada sobre drets digitals, López ha posat en valor que Espanya juga un "lideratge mundial en la definició d'un model d'intel·ligència artificial confiable" i de la protecció dels drets digitals.
A més, ha recordat que Espanya és un dels primers països que ha regulat una majoria d'edat per a les xarxes socials i també un dels primers a tenir una eina de verificació d'edat que molts països estan desenvolupant en aquests moments: "En el cas espanyol ja existeix aquesta eina, està testada amb la Comissió Europea i és la més avançada a Europa".
Així mateix, ha dit que aquest àmbit és un camp de batalla en aquests moments, "entre els que defensen una llei de la selva sense normes" i els que defensen que hi ha d'haver normes en l'espai virtual com n'hi ha en l'espai físic.
Ha afegit que hi va a haver al novembre una altra cimera iberoamericana a Madrid, específicament per parlar sobre la transformació digital: "El marc europeu és fonamental, hi ha d'haver una regulació europea, però també han de prendre la iniciativa aquestes potències mitjanes, en què jo crec que el president del Govern central té un gran paper a jugar".