Óscar López anuncia una ronda Sèrie C de 100 milions de Sateliot

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha anunciat que Sateliot ha llançat una ronda de finançament de Sèrie C de 100 milions d'euros per desplegar la seva constel·lació de satèl·lits.
Ho ha dit aquest dimecres durant una visita a la seu de l'empresa, acompanyat pel CEO de la companyia, Jaume Sanpere, en la qual ha afegit que Sateliot és "un projecte estratègic" per al Govern central.
López ha subratllat que Sateliot permet reforçar la connectivitat satel·litària i enfortir la sobirania digital espanyola i europea, a banda que són "projectes reals i tangibles" que tenen un efecte real sobre l'economia.
Ha explicat que la xarxa de satèl·lits de l'empresa permet "portar connectivitat a zones remotes" i donar cobertura tant civil com militar.
El ministre ha afegit que el Govern central "està molt orgullós" que tot el procés d'assemblatge dels projectes es faci a Espanya.
FINANÇAMENT
La ronda s'ha plantejat com a 'equity', tot i que amb la possibilitat d'incorporar una part addicional de deute, i està previst que es tanqui durant l'estiu.
La voluntat de Sateliot és incorporar un 'lead investor' i la ronda està oberta als actuals accionistes, i està previst fins a un 50% de cofinançament públic a través de 'match funding'.
López ha recordat que l'Estat forma part de l'accionariat de l'empresa a través de Sepides (SEPI) i la Societat Espanyola de Transformació Tecnològica (SETT), amb un 18,7% del total.
El capital es destinarà al desplegament de 16 satèl·lits que permetran completar el cas d'ús de IoT i actuar com demostrador de la tecnologia 5G New Radio que incorpora veu, vídeo i dades.