Óscar López afirma que Espanya és "epicentre" de la revolució ètica de la intel·ligència artificial

Defensa "decidir democràticament" sobre el desenvolupament de la IA
BARCELONA, 17 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López, ha afirmat que Espanya és avui dia el "epicentre" de la revolució ètica de la intel·ligència artificial i, afegeix, per extensió, de les xarxes socials.
En una entrevista concedida a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press aquest diumenge ha destacat la celebració de la Trobada Internacional pels Drets Digitals, a la Llotja de Mar de Barcelona aquesta setmana: "La trobada compta amb els millors experts en aquesta perspectiva humanista, confiable, que coneixen la gran batalla geopolítica que estem vivint en les nostres vides", ha subratllat.
Sobre la posició d'Europa en la regulació d'aquestes tecnologies, ha assegurat que "això va de sobirania, de qui mana i quines regles imposa" perquè, adverteix, els propietaris de les grans tecnològiques plantegen que és la tecnologia la que ha de governar, cosa que el ministre considera que no és certa.
En aquest sentit, ha destacat que Espanya ha creat un observatori de drets digitals, una llei d'intel·ligència artificial i una carta de drets digitals, entre altres mesures, i fora de la regulació es promou una fàbrica de xips i semiconductors i s'aposta per empreses avançades: "L'important és que tenim una visió holística", ha apuntat.
DEFENSA I IA
Sobre la relació entre la defensa i la intel·ligència artificial ha assegurat que la defensa "depèn de la IA" i remarca que les democràcies han d'actuar per no deixar les decisions en mans de la tecnologia.
"Són coses que s'han de decidir democràticament i no en cinc despatxos a Palo Alto. És una lluita molt difícil, molt complicada, en la qual els governs de la Unió Europea tenen molt treball per davant", ha explicat.
Ha lamentat que la "pitjor notícia" quant a la construcció europea va ser el Brexit que, diu, va tenir una campanya de desinformació relacionada, per la qual cosa defensa que existeixin elements de verificació i de correcció per evitar els bulos de l'algorisme.
RENDIMENT DE COMPTES
Referent a això, el ministre sosté que ha d'haver-hi responsabilitat per part dels amos de les plataformes i l'algoritme ha de ser transparent: "Ha d'haver-hi un regulador i ha d'haver-hi algú que vigili que es compleixi".
Ha advertit que entre les tecnologies disruptives que han sorgit al llarg de la història "cap té tantes conseqüències" com la intel·ligència artificial, i ha afegit que els seus creadors i principals dominadors posen en qüestió la sobirania dels estats.
"No és raonable que l'únic objectiu sigui l'increment del benefici d'una empresa, encara que sigui a costa de posar en risc la seguretat financera del planeta, encara que sigui a costa de suïcidis d'un nen o una nena de 15 anys, encara que sigui a costa que les seves dades siguin comercialitzades sense el seu consentiment", ha exposat.