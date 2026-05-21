Óscar López afirma que "confia, creu i defensa" Zapatero i insisteix en la presumpció d'innocència

BARCELONA 21 maig (EUROPA PRESS) -
El ministre per a la Transformació Digital del Govern d'Espanya, Óscar López, ha afirmat que "confia, creu i defensa" l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero, en relació amb la seva imputació en el cas Plus Ultra, i que és responsabilitat dels qui l'acusen demostrar-ne la culpabilitat.
"Els que creiem en la innocència de Zapatero no hem de demostrar res, ho han de demostrar els qui l'acusen. Això funciona així, tots som innocents fins que es demostri el contrari", ha dit en unes declaracions als mitjans de comunicació aquest dijous, després de participar en la jornada 'PIXEurope Connect-Industry Ecosystem Day' celebrada a Barcelona.
López també s'ha referit a la seva experiència personal sobre tot el que ha vist i viscut durant els 26 anys que ha conegut Zapatero: "És una persona amb un comportament ètic irreprotxable", ha dit.